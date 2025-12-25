«Аэрофлот» выкупит свою штаб-квартиру в центре Москвы

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) планирует выкупить здание бизнес-центра «Арбат, 1» в центре Москвы, который авиакомпания арендует с 2018 года. Совет директоров одобрил сделку, поскольку владение объектом в текущих экономических условиях позволит снизить совокупные расходы в долгосрочной перспективе и сформировать материальный актив на балансе компании, сообщили РБК в «Аэрофлоте».

Решение о покупке было принято после переговоров, которые авиаперевозчик вел в течение года. Договор купли-продажи был подписан 24 декабря. В рамках сделки «Аэрофлот» приобретет 33,7 тыс. кв. м офисных площадей. Продавцом выступает структура Сбербанка, сообщает РБК.

Здание ранее принадлежало группе ПСН. В 2018 году создатели группы Дмитрий и Алексей Ананьевы стали фигурантами уголовного дела о растрате имущества «Промсвязьбанка». Активы группы, включая «Арбат, 1», были арестованы, а впоследствии перешли в собственность Сбербанка в качестве залога по кредитным договорам.

В августе авиакомпания завершила аукцион по продаже двух нежилых помещений на улице Кузнецкий мост в центре Москвы, где ранее находился офис продаж «Аэрофлота». Компания получит почти 1,8 млрд руб. от продажи бывшего офиса.