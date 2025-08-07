«Аэрофлот» получит почти 1,8 млрд руб. от продажи бывшего офиса в центре Москвы

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) завершила аукцион по продаже двух нежилых помещений на улице Кузнецкий мост в центре Москвы, пишет «Интерфакс». Победителем торгов стало ООО «Униссо», предложившее за лот сумму в 1,791 млрд руб. Всего на аукцион были поданы три заявки: ООО «Бодом» предложило 1,764 млрд руб., а ООО «Интер» — 927 млн руб.

Договор купли-продажи будет заключен с победителем по максимальной цене, отказаться от него покупатель не сможет. Электронные торги прошли утром в четверг, начальная цена лота составляла 900 млн руб. с НДС. Аукцион проходил с шагом повышения цены на 3% от начальной стоимости.

Продаваемые помещения расположены по адресу, где ранее находился офис продаж «Аэрофлота» (закрыт в конце 2015 года). Общая площадь лота составляет 992,4 кв. м. Аналогичные объекты компания выставляла на продажу еще в 2013-м, тогда начальная цена составляла 343,5 млн руб.

Сейчас у «Аэрофлота» два офиса продаж в центре Москвы: на улице 1-я Тверская-Ямская и на Фрунзенской набережной. Кроме того, две кассы работают в базовом для авиаперевозчика аэропорту Шереметьево — в терминалах В и С.