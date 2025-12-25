Семья задержанного в Польше археолога Бутягина открыла сбор для оплаты адвоката

Семья российского ученого Александра Бутягина, задержанного по запросу украинских властей в Польше, организовала сбор средств для оплаты адвокатов. Об этом сообщила пресс-служба Института истории материальной культуры РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бутягин

Фото: страница Александра Бутягина в VK Александр Бутягин

Фото: страница Александра Бутягина в VK

Ученого в Польше защищает частный адвокат, сообщили в институте. «В силу специфики польского законодательства и статуса дела юридическая помощь оказывается исключительно на платной основе... Средства направляются исключительно на оплату работы адвоката и сопутствующих процессуальных расходов»,— указано в сообщении.

Ранее главный редактор журнала «Третьяковская галерея» Ксения Коробейникова сообщила, что Эрмитаж «пока отказался участвовать финансово», но разрешил открыть сбор средств.

Александр Бутягин — секретарь Археологической комиссии Эрмитажа. Он был задержан польскими спецслужбами 4 декабря по запросу Генеральной прокуратуры Украины во время транзита из Нидерландов. Господина Бутягина обвиняют в «проведении незаконных археологических исследований в оккупированном Крыму». Ущерб оценивается более чем в 200 млн гривен (376 млн руб.).

Сейчас он содержится в следственном изоляторе в Варшаве, суд назначил срок временного ареста до 13 января 2026 года. Защита обжаловала это решение, апелляция находится на рассмотрении. Позавчера прокуратура Польши получила от Украины запрос об экстрадиции российского ученого.

Подробнее — в материале «Ъ» «Докопались».