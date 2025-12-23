Украина запросила у Польши экстрадицию российского археолога Бутягина

Прокуратура Польши получила от Украины запрос об экстрадиции российского ученого Александра Бутягина, задержанного в Варшаве по запросу украинских властей. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Фото: страница Александра Бутягина в VK Александр Бутнягин

Польская прокуратура должна изучить формальные основания для запроса об экстрадиции и учесть, не противоречит ли его отправка на Украину интересам Польши. Окончательное решение об экстрадиции примет суд.

Александр Бутягин — секретарь Археологической комиссии Эрмитажа. 4 декабря его задержали в Варшаве по запросу Украины, обвиняющей ученого в «проведении незаконных археологических исследований в оккупированном Крыму». Ущерб оценивается более чем в 200 млн гривен (376 млн руб.— “Ъ”)». Пока он находится под арестом в польской столице.

Кремль назвал задержание Александра Бутягина правовым произволом. МИД России заверил, что действия Польши не останутся без последствий. Российское посольство в Варшаве поддерживает контакт с адвокатом ученого.

Лусине Баласян