Квоту на экспорт зерна из России в 2026 году увеличат до 20 млн тонн

Правительство установило тарифную квоту на вывоз зерновых культур из России в 2026 году в объеме 20 млн тонн, что почти вдвое превышает показатель 2025 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов. Квота будет распространяться на пшеницу, меслин, ячмень и кукурузу и действовать при экспорте за пределы Евразийского экономического союза.

Решение принято на фоне рекордного урожая зерна, который в текущем сельскохозяйственном сезоне оценивается в 137 млн тонн. По данным Минсельхоза, экспортный потенциал составляет около 50 млн тонн, при этом внутренний рынок не способен полностью поглотить произведенный объем.

Механизм квотирования предусматривает свободный вывоз зерна до 14 февраля, а затем — экспорт в рамках квоты с уплатой плавающей пошлины. Власти намерены стимулировать экспортеров полностью использовать выделенные объемы, в том числе за счет изменения правил распределения квот.

При этом участники рынка отмечают, что при текущем курсе рубля экспорт зерна остается экономически невыгодным. По мнению экспертов, рост поставок за рубеж возможен лишь при ослаблении национальной валюты, иначе часть квоты может остаться невыбранной.

