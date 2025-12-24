Предполагаемый «вор в законе» Гия Свердловский останется в СИЗО до конца февраля

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей Георгию Акоеву, известному как Гия Свердловский, до 28 февраля 2026 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Путилов Фото: Артем Путилов

Напомним, Георгия Акоева задержали с участием спецназа в конце октября в элитном ЖК «Квартал Федерация». Ему вменяют ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). По этой статье Акоеву грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, обвиняемый имеет уголовный статус «вора в законе» — предполагается, что это последний случай на территории Свердловской области. Вину он не признал.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в колонии, по предварительным данным, Акоева «короновали» по протекции Тимура Мирзоева (Тимура Свердловского), племянника известного криминального авторитета Деда Хасана.

Подробнее об этом в материале «Ъ-Урал» — «Суд поверил в авторитет Гии Свердловского».

Полина Бабинцева