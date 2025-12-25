Биржа экспорт не заменит

Сложности с экспортом зерна из РФ отчасти объясняются снижением цен из-за затоваривания мирового рынка (мировой объем производства зерновых в 2025 году впервые превысит 3 млрд тонн, запасы зерна на конец сезона в 2026 году могут вырасти на 6,5% г/г, до 925,5 млн тонн, цены на зерновые, по оценке ФАО ООН в ноябре, уже упали на 5,3%, см. “Ъ” от 7 декабря), что усугубляет сильный рубль.

Тем временем в ФАС отмечают рост интереса к биржевым торгам агропродукцией внутри России. За последние пять лет их номенклатура и объем существенно расширились, сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что лидером стали зерновые — «с начала торгов на бирже было реализовано 4,4 млн тонн этой продукции».

Для самой ФАС расширение номенклатуры и объемов биржевых продаж — это часть работы по формированию национальных ценовых индикаторов. Напомним, в 2022 году РФ объявила о необходимости «отвязки» внутренних цен от мировых ради «ценовой независимости» (см. “Ъ” от 11 января 2023 года). Однако рост внутренней биржевой торговли может способствовать лишь снижению издержек участников рынка и все равно будет опираться на экспортную альтернативу — превышение внутренними ценами на зерно «внешних», хотя и позволило бы производителям получить больше средств за свою продукцию, окончательно закрыло бы экспорт и разогнало бы инфляцию, с которой борется Банк России.

Олег Сапожков