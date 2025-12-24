Прокуратура отозвала жалобу на приговор бывшему полицейскому по делу Ura.ru

Прокуратура отозвала апелляционную жалобу на условный приговор Андрею Карпову, дяде редактора Ura.ru Дениса Аллаярова. В ноябре Верх-Исетский суд Екатеринбурга назначил ему четыре года условно за взятки от племянника. Приговор вступил в силу. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

5 декабря представитель прокуратуры настаивал на наказании в виде реального лишения свободы и обжаловал приговор суда по делу Карпова. Однако позже заявитель отозвал апелляционную жалобу. Причина такого решения не уточняется.

По данным следствия, Карпов получал взятки от Аллаярова за передачу служебных оперативных сводок. Общая сумма полученных денег составила 120 тыс. руб. Суд конфисковал эти деньги у Карпова в доход государства.

Карпов заявлял, что раскаивается в содеянном и просил не отправлять его в колонию. Несмотря на его слова, в Ura.ru утверждали, что издание никогда не покупало никакую информацию. Не признающий вину Аллаяров находится в СИЗО, рассмотрение его дела продолжается.