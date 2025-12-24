Экс-капитан «Локомотива» Андронов: скорее всего, играть уже не буду

Хоккеист Сергей Андронов, бывший капитан ярославского «Локомотива», допускает, что больше не будет играть. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

«Официально о завершении карьеры я не объявлял. Скорее всего, уже играть не буду»,— цитирует ТАСС хоккеиста. При этом Сергей Андронов не планирует прощаться с хоккеем.

Нападающий с 2009 года выступал за ЦСКА, в 2022 году перешел в ярославский «Локомотив», в котором провел два сезона в статусе капитана. За железнодорожников он провел 157 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, в которых забил 14 шайб и отдал 21 результативную передачу. В сезоне 24/25 играл за СКА. 36-летний нападающий на данный момент находится без контракта.