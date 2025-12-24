Time: в файлах Эпштейна Дональда Трампа обвиняют в изнасиловании

В опубликованных новых файлах по расследованию деятельности скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна есть материалы дела Федерального бюро расследований (ФБР), содержащие обвинения в изнасиловании в адрес президента США Дональда Трампа, пишет журнал Time, ознакомившийся с документами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: House Oversight Committee Democrats / Handout. / Reuters Фото: House Oversight Committee Democrats / Handout. / Reuters

Дело датировано октябрем 2020 года. Источник обвинений неизвестен, так как часть данных, включая имена и некоторые детали, удалена. В деле упоминается рассказ водителя лимузина, имя которого также убрано из документа и который в 1995 году вез господина Трампа в аэропорт. Он рассказывает об «очень тревожном» телефонном разговоре, который вел господин Трамп, упоминая имя «Джеффри» и «насилие в отношении девушки». В деле также упоминаются слова некой девушки о том, что Дональд Трамп «изнасиловал ее» и что «Дональд Трамп насиловал ее вместе с Джеффри Эпштейном».

23 декабря Министерство юстиции США опубликовало около 30 тыс. новых файлов Эпштейна — рекордный по объему массив документов по делу финансиста, осужденного за сутенерство и секс-торговлю, в том числе несовершеннолетними, и умершего в 2019 году. Как пишут СМИ, там содержится много информации, которая может быть чувствительной для господина Трампа,— в частности, о том, что в период с 1993 по 1996 год он как минимум восемь раз летал на частном самолете Эпштейна, причем одна из поездок проходила в компании неназванной 20-летней девушки.

Яна Рождественская