В Грозном открыли монумент памяти погибших при крушении самолета AZAL в Актау

В Чечне открыли монумент памяти погибших при крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Мемориал находится в сквере имени третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева в Грозном.

«Сегодня мы открываем мемориальную плиту в память о погибших пассажирах рейса “Баку - Грозный”» , — сказал руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов на церемонии открытия монумента (цитата по «РИА Новости»).

Самолета Embraer-190 потерпел крушение 25 декабря 2024 года во время захода посадку в казахстанском Актау. На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. Среди пассажиров были граждане Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии. В результате катастрофы погибли 38 человек.

В октябре президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что одной из причин трагедии стали украинские беспилотники. Средства ПВО России выпустили две ракеты для поражения объектов, которые не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах.