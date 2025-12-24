Руководителю пресс-центра ВСУ заочно дали 26 лет за взятие в плен 68 курян

2-й Западный окружной военный суд вынес заочный приговор военному коменданту ВСУ в Курской области генерал-майору Эдуарду Москалеву и главе объединенного пресс-центра ВСУ полковнику Алексею Дмитрашковскому. Им назначили 28 и 26 лет строгого режима соответственно с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Фигурантов признали виновными в совершении теракта и жестоком обращении с гражданскими. Инстанция установила, что Москалев возглавлял военную комендатуру украинской армии с ее вторжения в Курскую область вплоть до февраля 2025 года. Он давал приказы на устрашение мирного населения и нарушение работы российских властей. Также его подчиненные искали в захваченных поселениях бойцов ВС РФ.

Полковник Дмитрашковский, по версии обвинения, освещал действия армии Украины в регионе, в том числе в иностранных СМИ. Он был официальным представителем комендатуры и агитировал местных жителей в пользу ВСУ.

Кроме того, злоумышленники удерживали в Судже 68 мирных жителей. В начале февраля гражданских отправили в украинский город Сумы для дальнейшего обмена на взятых в плен украинских военнослужащих. В прокуратуре отметили, что всех россиян уже вернули на родину.

Об утверждении приговора офицерам ВСУ в прокуратуре сообщили 7 ноября. Осужденные объявлены в международный розыск, в России они заочно арестованы.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко