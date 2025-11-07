Командира ВСУ обвинили в вывозе 68 гражданских из Курской области

Главная военная прокуратура утвердила обвинение командиру девятого управления армейского корпуса сухопутных войск ВСУ, военному коменданту ВСУ в Курской области генерал-майору Эдуарду Москалеву. Его обвиняют в совершении теракта, а также жестоком обращении с гражданскими и их депортации. Дело направили для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, комендатура действовала с августа 2024 по февраль 2025 года. Генерал-майор руководил украинскими военнослужащими в регионе. По приказу Москалева военнослужащие комендатуры искали бойцов ВС РФ в захваченных населенных пунктах, не давали эвакуироваться мирным жителям и контролировали соблюдение комендантского часа.

В частности, военнослужащие ВСУ удерживали в школе-интернате в Судже 68 гражданских. В феврале их вывезли в Сумскую область для обмена на украинских военнопленных. Сейчас всех россиян вернули на родину.

Обвиняемым по делу также проходит начальник объединенного пресс-центра ВСУ полковник Алексей Дмитрашковский. Он был официальным представителем комендатуры и освещал ее работу в СМИ, в том числе иностранных. Также он вел агитацию в пользу ВСУ среди местного населения.

Бои с ВСУ в Курской области продолжались с 6 августа 2024 года по 26 апреля 2025 года. В августе врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что пропавшими без вести числятся 590 гражданских. Из них известно местоположение примерно 300 жителей, о судьбе еще 290 человек точной информации нет.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко