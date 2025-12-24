Напавшие на депутата Госдумы Михаила Матвеева мигранты отрицают, что хотели его убивать

Мигранты, напавшие на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева, отрицают, что хотели его убить. Они это заявили во время заседания Промышленного районного суда Самары, зачитывая заранее подготовленный адвокатами текст.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В связи с этим выходцы из Средней Азии просят смягчить им приговор. Его огласят 29 декабря.

Мигранты напали на Михаила Матвеева и его водителя 18 июля 2024 года на Девятой просеке в Самаре. Потерпевшие вмешались в конфликт обвиняемых с местными жителями, но были избиты, а затем госпитализированы. Двое нападавших сбежали, но одного из них, гражданина Узбекистана 2004 года рождения, задержали до приезда полиции. В итоге по делу о нападении на депутата и его водителя были задержаны трое мигрантов. Их арестовали.

Изначально преступление квалифицировали как хулиганство, но по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина его переквалифицировали на покушение на убийство. Прокуратура запрашивала для обвиняемых 11, девять и шесть с половиной лет лишения свободы соответственно. Михаил Матвеев считает, что мигранты заслуживают 15, десяти и четырех лет лишения свободы соответственно.

Андрей Сазонов