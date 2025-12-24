В центре Ярославля появился бесплатный Wi-Fi

В центре Ярославля появились пять бесплатных точек Wi-Fi. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов в своем Telegram-канале.

Точки обеспечивают интернетом части улиц Кирова, Депутатской, Нахимсона, а также Депутатский переулок.

«Сеть Wi-Fi совместно с мэрией города запустил один из крупнейших операторов связи в стране. Городской Wi-Fi позволит ярославцам и гостям города всегда оставаться на связи, имея доступ к картам, мессенджерам и другим онлайн-сервисам. Кроме того, это обеспечит доступ к стабильному интернету в условиях ограничений мобильной связи»,— написал господин Молчанов.

Бесплатный Wi-Fi будет особенно актуален в связи с введением в центре города платного парковочного пространства, которое начнет работу 25 декабря. Стабильный интернет позволит оплачивать парковку автолюбителям с помощью приложения и сайта.

Алла Чижова