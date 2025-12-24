Изначально был запущен в 2003 году как интернет-издание о кинематографе. До октября 2013 года сайт kinopoisk.ru на 60% принадлежал компании ООО «Кинопоиск», еще 40% акций было у французской компании Allocine (All about cinema). Владельцами ООО были основатели сайта Виталий Таций и Дмитрий Суханов. В том же году сервис приобрела компания «Яндекс». В 2018 году платформа начала показывать фильмы по платной модели: в веб-версии сайта появился раздел «Онлайн».

По итогам 2024 года выручка онлайн-кинотеатра составила 47,2 млрд руб., что в полтора раза превышает показатели годом ранее. Численность ежемесячной аудитории сервиса за период достигла 15 млн подписчиков «Яндекс Плюс», на 35% больше, чем годом ранее.