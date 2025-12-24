Прокуратуре в Ульяновске отказано в удовлетворении иска о незаконности акционирования УльГЭС

Арбитражный суд Ульяновской области отказал заместителю областного прокурора в удовлетворении иска к администрации Ульяновска о незаконности постановления об условиях приватизации и распоряжения о реорганизации ульяновского муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть» (УльГЭС). Информация об этом решении была размещена на сайте арбитражного суда (пока только резолютивная часть).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Также с аналогичным иском в арбитражный суд выходило ПАО «Россети» в лице филиала ПАО «Россети Волга» — «Ульяновские распределительные сети» (ПАО). В ходе рассмотрения исков оба дела были объединены в одно.

Напомним, в октябре был завершен процесс акционирования УльГЭС, 28 октября зарегистрировано АО «УльГЭС» с уставным капиталом 358,6 млн руб., ставшее правопреемником МУП «УльГЭС» (100% акций — в собственности Ульяновска в лице управления муниципальной собственностью администрации Ульяновска).

Акционирование было необходимо в связи с изменениями в федеральном законодательстве, согласно которым компания может считаться территориальной сетевой организацией (ТСО) с соответствующим утверждением тарифов при соблюдении ряда критериев, среди которых обязательное наличие электросетевого хозяйства в собственности с определенным уровнем мощности.

Именно из-за того, что УльГЭС было МУПом, региональное агентство по тарифам отказывалось выдавать УльГЭС тариф на 2026 год. Это вело к лишению статуса ТСО, после чего УльГЭС было обязано передать сети в управление системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО, в данном случае это ПАО «Россети»). Если бы иск «Россетей» и зампрокурора о незаконности акционирования был удовлетворен арбитражным судом, сети УльГЭС перешли бы в управление ПАО «Россети Волга».

Известно, что после первого отказа агентства по тарифам УльГЭС в начале ноября повторно подавало документы на утверждение тарифам, но опять получало отказ. В декабре в тарифном агентстве сменилось руководство, его (в статусе и. о.) возглавил бывший заммэра Александр Ермаков, до этого как раз и занимавшийся проблемами УльГЭС.

В УльГЭС сказали, что пока решение по тарифам на 2026 год по ним не принято, однако в среду «Ъ-Волга» стало известно, что, по данным сайта Агентства по регулированию цен и тарифов, АО «УльГЭС» уже снова переведено из статуса «не ТСО» в статус «ТСО».

Сергей Титов, Ульяновск