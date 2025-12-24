Прокуратуре в Ульяновске отказано в удовлетворении иска о незаконности акционирования УльГЭС
Арбитражный суд Ульяновской области отказал заместителю областного прокурора в удовлетворении иска к администрации Ульяновска о незаконности постановления об условиях приватизации и распоряжения о реорганизации ульяновского муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть» (УльГЭС). Информация об этом решении была размещена на сайте арбитражного суда (пока только резолютивная часть).
Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ
Также с аналогичным иском в арбитражный суд выходило ПАО «Россети» в лице филиала ПАО «Россети Волга» — «Ульяновские распределительные сети» (ПАО). В ходе рассмотрения исков оба дела были объединены в одно.
Напомним, в октябре был завершен процесс акционирования УльГЭС, 28 октября зарегистрировано АО «УльГЭС» с уставным капиталом 358,6 млн руб., ставшее правопреемником МУП «УльГЭС» (100% акций — в собственности Ульяновска в лице управления муниципальной собственностью администрации Ульяновска).
Акционирование было необходимо в связи с изменениями в федеральном законодательстве, согласно которым компания может считаться территориальной сетевой организацией (ТСО) с соответствующим утверждением тарифов при соблюдении ряда критериев, среди которых обязательное наличие электросетевого хозяйства в собственности с определенным уровнем мощности.
Именно из-за того, что УльГЭС было МУПом, региональное агентство по тарифам отказывалось выдавать УльГЭС тариф на 2026 год. Это вело к лишению статуса ТСО, после чего УльГЭС было обязано передать сети в управление системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО, в данном случае это ПАО «Россети»). Если бы иск «Россетей» и зампрокурора о незаконности акционирования был удовлетворен арбитражным судом, сети УльГЭС перешли бы в управление ПАО «Россети Волга».
Известно, что после первого отказа агентства по тарифам УльГЭС в начале ноября повторно подавало документы на утверждение тарифам, но опять получало отказ. В декабре в тарифном агентстве сменилось руководство, его (в статусе и. о.) возглавил бывший заммэра Александр Ермаков, до этого как раз и занимавшийся проблемами УльГЭС.
В УльГЭС сказали, что пока решение по тарифам на 2026 год по ним не принято, однако в среду «Ъ-Волга» стало известно, что, по данным сайта Агентства по регулированию цен и тарифов, АО «УльГЭС» уже снова переведено из статуса «не ТСО» в статус «ТСО».