Глава тарифного агентства Ульяновской области покинула пост и перешла в минфин

Со среды, 17 декабря, Галина Добровольская, возглавлявшая Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, перешла в региональное министерство финансов. Информацию об этом «Ъ-Волга» подтвердили в минфине региона.

После смены руководства агентства в тарифном регулировании возможен новый поворот

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ После смены руководства агентства в тарифном регулировании возможен новый поворот

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как пояснила «Ъ-Волга» вице-премьер и министр финансов Ульяновской области Наталья Брюханова, Галина Добровольская назначена заместителем министра финансов, она будет заниматься кассовым исполнением областного бюджета — «тем, чем ранее, до руководства агентством, занималась в областном казначействе». В ее ведении также будут бухучет и работа с дебиторской и кредиторской задолженностью. По какой причине Галина Добровольская оставила пост руководителя агентства, Наталья Брюханова пояснить не могла, но отметила, что «потребность в квалифицированных кадрах в минфине всегда есть», и когда госпожа Добровольская оставила пост руководителя агентства, ей сразу было предложено «вернуться к той сфере работы, которая ей хорошо знакома».

Сама Галина Добровольская сказала «Ъ-Волга», что правительством региона ей было предложено перейти на новый пост «по базовой профессиональной деятельности в связи с необходимостью формирования структуры минфина».

В управлении госслужбы и кадров администрации губернатора «Ъ-Волга» сказали, что исполнение обязанностей руководителя агентства со среды возложено на Александра Ермакова, поскольку он занимает пост заместителя руководителя агентства.

Александр Ермаков до недавнего времени занимал пост заместителя главы Ульяновска, он курировал в том числе вопросы энергетики и проблемы тарифного регулирования. Его переход на пост заместителя руководителя агентства по тарифам, состоявшийся в конце ноября, по признанию сотрудников аппарата мэрии, был совершенно неожиданным. В то же время уже тогда в мэрии осторожно высказывали надежду на то, что переход Александра Ермакова в агентство «позволит решить проблему УльГЭС».

Как ранее сообщал «Ъ», в начале ноября стало известно, что агентство по тарифам отказало МУП «Ульяновская городская электросеть» в утверждении тарифов на 2026 год, сославшись на то, что предприятие не соответствует одному из критериев для территориальной сетевой организации (ТСО) — обязательному наличию электросетевого хозяйства в собственности. Это ведет к лишению организации статуса ТСО и к передаче электросетевого хозяйства системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО, в данном случае это ПАО «Россети»). В УльГЭС заявили, что сейчас сети в их собственности, поскольку 28 октября завершено акционирование и предприятие зарегистрировано как АО «УльГЭС». На повторную подачу документов УльГЭС Галина Добровольская 10 ноября ответила, что изменить решение невозможно, сроки прошли, и сетевое хозяйство следует передать в СТСО.

Также по решению Галины Добровольской статуса ТСО были лишены еще три организации — АО «Ульяновская сетевая компания», ООО «Энергопромгрупп» и ООО «Объединенные электрические сети». Две последние обратились в арбитражный суд, и тот частично удовлетворил их, признав решения агентства незаконными и предписав заново рассмотреть тарифное дело.

Сергей Титов, Ульяновск