Для спасения Софии Коротких не хватает 963 293 руб.

Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Софии прогрессирующая форма грудопоясничного сколиоза самой тяжелой, 4-й степени. Деформация позвоночника усиливается, нарастает болевой синдром, дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность. Девочке в ближайшее время необходима операция с применением новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая устранит искривление, сохранив подвижность позвоночника. В результате лечения спина максимально выпрямится, уйдет боль и асимметрия тела. Качество жизни Софии значительно улучшится, она сможет вести активный образ жизни».

Стоимость операции 2 263 293 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 1 300 000 руб. Не хватает 963 293 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Софию Коротких, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Софии — Антонины Петровны Коротких. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).