Участок в 21,6 га для проекта КРТ в Новосибирске достался «Стране девелопмент»

ООО СЗ «Страна М 12», входящее в группу компаний «Страна девелопмент», получило право на комплексное развитие территории (КРТ) в Октябрьском районе Новосибирска. Итоги аукциона подвели в мэрии 24 декабря.

Победитель предложил 297,8 млн руб. при начальной цене лота 283,8 млн руб. В торгах также принимала участие одна из компаний группы «Брусника».

Как писал «Ъ-Сибирь», площадь отведенного для КРТ участка составляет 21,6 га. Он ограничен ул. Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской и III Интернационала. Застройщику предстоит выполнить ряд обязательств. В их числе строительство школы на 850 мест и двух детсадов в сумме на 420 мест, формирование земельного участка для поликлиники и др.

Группа «Страна девелопмент» была создана в 2008 году в Тюмени. Ведет строительство в нескольких городах России. В Новосибирске известна по проектам «Страна. Тополевая» и «Страна. Береговая».

Валерий Лавский