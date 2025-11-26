Более 21 га в Октябрьском районе мэрия Новосибирска отвела под проект КРТ

Мэрия Новосибирска выставит на торги право на комплексное развитие территории (КРТ) в Октябрьском районе. Это следует из постановления городской администрации, опубликованного 25 ноября.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Территория ограничена ул. Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской и III Интернационала. Ее площадь составляет 21,6 га. Проект предполагает снос большого числа частных домов и строительство объектов социальной инфраструктуры.

Начальная цена на право КРТ установлена в размере 283,8 млн руб. Шаг на аукционе составит 14 млн руб. Победитель торгов заключит соглашение о КРТ со сроком действия до 31 декабря 2042 года.

В июне этого года мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщал о том, что в городе реализуется 24 проекта КРТ на общей площади более 70 га.

Валерий Лавский