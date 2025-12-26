Из свежей почты

Тимур Шатов, 15 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 213 447 руб.

Внимание! Цена лечения 251 447 руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 38 тыс. руб.

В роддоме у Тимура резко повысился билирубин, его мозг сильно пострадал. В год был поставлен диагноз ДЦП. При поддержке Русфонда сына с 2016 года лечат в московском Институте медтехнологий (ИМТ). Там выявили эпиактивность головного мозга, провели лечение и реабилитацию. Доктора добились динамики: тонус мышц снизился, Тимур начал двигаться. В силу тяжести заболевания сын сидит только с опорой, стоит и шагает в ходунках. Не говорит, но речь понимает. Сейчас нам нужно снова пройти лечение в ИМТ, помогите с оплатой! Елена Шатова, Алтайский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Надо снижать мышечный тонус и увеличить двигательную активность Тимура, укреплять мышцы, развивать мелкую моторику и речь».

Тимур Карганов, 12 лет, несовершенный амелогенез (нарушение развития эмали зубов), требуется лечение и протезирование. 378 160 руб.

Внимание! Цена лечения и протезирования 589 160 руб. Наргиз Салманова внесла 180 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калуга» соберут 31 тыс. руб.

Я оформила опеку над Тимуром и его сестрой в марте этого года. У Тимура редкая наследственная болезнь, при которой неправильно формируется зубная эмаль и сужается верхняя челюсть. Все зубы разрушены, ни одного здорового, прикус нарушен. Тимуру больно жевать, он постоянно принимает обезболивающие. В Москве ему назначили ортодонтическое лечение, но сначала нужно вылечить зубы и покрыть их коронками. Стоит все это очень дорого, нам не справиться. Татьяна Смородина, Калужская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «У Тимура редкая патология — несовершенный амелогенез, поражены все зубы. Ему требуется сложное стоматологическое лечение и тотальное протезирование».

Даниил Боров, 17 лет, состояние после операции на мозге, требуется восстановительное лечение. 293 870 руб.

Внимание! Цена лечения 529 870 руб. ООО «ОЗЭУ» внесло 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 175 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 36 тыс. руб.

В год у сына случился судорожный приступ, который длился три часа. В больнице назначили терапию, однако со временем приступы стали случаться по несколько раз в день. У Даниила нашли редкое заболевание мозга, которое вызывает сильные судороги, плохо поддающиеся контролю. Сын был измучен приступами — они случались уже до 70 раз в сутки, перестал ходить. В 14 лет перенес операцию: врачи отключили пораженную часть левого полушария. В ходе операции произошел отек мозга, Даня перестал разговаривать, правую сторону тела парализовало. Мы начали реабилитацию. В 2022 году при поддержке Русфонда сын прошел лечение: начал говорить, сидеть и ходить с опорой. Сейчас надо продолжить реабилитацию, нужна помощь! Оксана Борова, Владимирская область

Физический терапевт реабилитационного центра «Преодоление» Екатерина Сынкова (Москва): «Чтобы закрепить полученные навыки и двигаться дальше, Даниилу необходимо продолжать лечение по специальной программе».

Саша Принцовский, 9 лет, нарушение ритма сердца, спасет установка электрокардиостимулятора. 488 539 руб.

Внимание! Цена операции 729 539 руб. Наргиз Салманова внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 41 тыс. руб.

Когда сыну было полгода, он вдруг обмяк и выронил игрушку, глаза закатились. Врачи выявили нарушение ритма сердца и снижение частоты сердечных сокращений. Нам сказали, что Сашино сердце может остановиться в любую минуту и нужно срочно установить электрокардиостимулятор (ЭКС). Читатели Русфонда помогли с оплатой, спасибо! Сын хорошо учится, занимается вокалом и сожалеет, что самбо ему запрещено. Недавно кардиологи сказали, что ресурс ЭКС на исходе и его надо срочно заменить. Пожалуйста, помогите! Салтанат Принцовская, Томская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Учитывая разряд батареи и нарушение работы функции электродов, Саше необходима срочная замена эпикардиальных электродов и электрокардиостимулятора».

Почта за неделю 19.12.2025–25.12.2025

Получено писем — 68

Принято в работу — 45

Отправлено в Минздрав РФ — 2

Получено ответов из Минздрава РФ — 0