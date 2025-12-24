BP продает производителя автомасел Castrol за $6 млрд

Британская нефтегазовая компания BP продает контрольный пакет акций (65%) в принадлежащем ей бренде автомасел и других смазочных материалов Castrol инвесткомпании Stonepeak. У BP остается 35%. Сумма сделки составит $6 млрд, весь бренд оценивается в $10,1 млрд с учетом долгов.

Продажа Castrol — часть программы реструктуризации BP, в рамках которой она планирует продать активы примерно на $20 млрд. BP собирается потратить деньги, вырученные от сделки, на погашение своих долгов, которые в конце прошлого квартала превышали $26 млрд.

Эксперты отмечают, что последние годы BP переживает непростой период, связанный, в частности, с неудачной попыткой отойти от ископаемого топлива и переключиться на возобновляемые источники энергии. Капитализация компании за последние 20 лет упала почти втрое — с $250 млрд в 2006-м до $90 млрд в текущем году. 18 декабря BP объявила о том, что ее гендиректор Мюррей Окинклосс уходит в отставку и компанию возглавит Мег О’Нил. Тем самым она станет уже третьим гендиректором компании за последние три года.

Castrol была создана как CC Wakefield, она с самого начала производила различные смазочные материалы, а с начала XX века начала заниматься автомаслами. В 2000 году ее под названием Burmah-Castrol купила BP, сумма сделки составила $4,7 млрд.

Яна Рождественская