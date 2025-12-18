Женщина впервые возглавила нефтяную компанию из «большой мировой шестерки»

Британская нефтегазовая компания BP объявила о том, что ее генеральный директор Мюррей Окинклосс уходит в отставку. Господин Окинклосс покинет свой пост уже 18 декабря, и до апреля следующего года BP будет временно возглавлять вице-президент Кэрол Хоул.

С 1 апреля 2026 года компанию возглавит Мег О’Нил, она станет первой женщиной во главе компании из Big Oil 6 — группы из шести крупнейших нефтегазовых корпораций мира (ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, TotalEnergies и Eni). Госпожа О’Нил ранее была топ-менеджером ExxonMobil, а с 2021 года возглавляла австралийскую нефтегазовую компанию Woodside Energy.

Как отмечает The Wall Street Journal, смена руководства происходит в условиях многолетнего спада в деятельности BP, связанного, в частности, с неудачной попыткой отойти от ископаемого топлива и переключиться на возобновляемые источники энергии. Капитализация корпорации за последние 20 лет упала почти втрое — с $250 млрд в 2006-м до $90 млрд в текущем году.

WSJ пишет, что BP также «пережила годы управленческих потрясений и операционных катастроф». Госпожа О’Нил станет уже третьим гендиректором компании за последние три года: в 2023 году в отставку из-за отношений с коллегой ушел Бернард Луни, его преемник господин Окинклосс возглавлял компанию лишь около двух лет.

Яна Рождественская