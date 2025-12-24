В Ярославле 26 декабря перекроют Институтскую

В Ярославле 26 декабря с 7:00 до 22:00 будет перекрыта дорога около УКСК «Арена-2000». Соответствующий приказ подписал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Движение будет прекращено на участке улицы Институтской от Московского проспекта до улицы Гагарина в связи с проведением в «Арене-2000» массового мероприятия. Также будут закрыты для движения ТС внутриквартальные и местные проезды, ограниченные Институтской и Гагарина. По данным «Ъ-Ярославль», в «Арене-2000» пройдет новогодняя благотворительная акция.