В Краснодаре в праздники ограничат движение на Московской и Солнечной

В Краснодаре с 1 по 12 января будет ограничено движение на участках улиц Московской и Солнечной в связи с реконструкцией канализационных сетей.

Движение по четной стороне улицы Московской на участке вокруг перекрестка с Солнечной будет перекрыто. Для транспорта останется одна полоса на нечетной стороне в каждом направлении. На улице Солнечной от Московской до Байбакова также закроют часть проезжей части, оставив одну полосу для движения от Байбакова к Московской.

Работы не затронут движение трамваев по Московской, однако изменится маршрут автобуса №42, который будет объезжать перекрытый участок через улицу Зиповскую. «Росводоканал Краснодар» предупредил о временных неудобствах и рекомендовал водителям заранее планировать объезд.

Вячеслав Рыжков