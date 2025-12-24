Суд оставил в силе штраф куратору киноклуба Ельцин-центра за дискредитацию ВС РФ

Свердловский областной суд оставил без изменений решение Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга о назначении штрафа куратору киноклуба Ельцин-центра Вячеславу Шмырову за дискредитацию ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«В жалобе, поданной в Свердловский областной суд, защитник просил прекратить производство по делу»,— говорится в сообщении.

Напомним , в ноябре Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга оштрафовал Вячеслава Шмырова на 45 тыс. руб. за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Поводом стал пост на его персональной странице от февраля 2022 года.

В августе суд оштрафовал на 45 тыс. руб. заместителя исполнительного директора Президентского центра Б. Н. Ельцина Людмилу Телень за дискредитацию вооруженных сил РФ.

Полина Бабинцева