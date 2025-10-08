Суд оставил в силе штраф Людмиле Телень из Ельцин-центра за дискредитацию армии

Свердловский областной суд оставил без изменений решение Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга о назначении 45 тыс. руб. штрафа в отношении заместителя исполнительного директора Президентского центра Б.Н. Ельцина Людмилы Телень за дискредитацию ВС РФ (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

«В жалобе, поданной в Свердловский областной суд, защитник Телень просил об отмене постановления судьи и прекращении производства по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения»,— сообщили в пресс-службе.

Напомним, административный протокол в отношении Людмилы Телень составили еще в середине августа. Адвокат Михаил Бирюков пояснил, что поводом для составления протокола стал репост госпожи Телень антивоенного поста, написанного 25 февраля дочерью и советником первого президента России Бориса Ельцина Татьяной Юмашевой. Господин Бирюков пояснил, что репост был эмоциональной реакцией Людмилы Телень на начало специальной военной операции (СВО).

Ранее Людмила Телень направила обращения в Савеловскую межрайонную прокуратуру Москвы и в прокуратуру Свердловской области с просьбой провести проверки по факту разглашения ее персональных данных «Россией 24» и «Урал Live».

Поводом для этого стали события, когда в начале августа 2025 года редакция «Урал Live» опубликовала в своем Telegram-канале скриншоты израильского паспорта госпожи Телень, которые ранее были показаны в телеэфире. В августе 2025 года председатель правления Ельцин-центра Александр Дроздов публично заявил о том, что в отношении Людмилы Телень ведется травля.

Артем Путилов