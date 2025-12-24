Губернатор Запорожья поблагодарил Путина и его администрацию за поддержку

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил главу государства, его администрацию и правительство страны за поддержку при решении оперативных вопросов.

По словам губернатора, они обсудили с президентом вопросы социально-экономического развития Запорожской области, итоги года, перспективы и «план работы на следующий период».

«Благодаря поддержке президента, правительства России, администрации президента удается решать все оперативные вопросы, обеспечивать нормальную жизнедеятельность населенных пунктов и в достаточно сложных условиях развиваться как социально, так и экономически»,— написал Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Глава региона сообщил также, что на встрече была поднята тема атак ВСУ на социальную и гражданскую инфраструктуру Запорожья. Господин Балицкий отметил, что президент «понимает, насколько сложно было в условиях зимы восстанавливать энергетику», пострадавшую от ударов противника.

«Рад был от имени жителей Запорожской области поздравить Владимира Владимировича с наступающими праздниками»,— поделился губернатор.

О том, что Евгений Балицкий встретился с президентом вчера вечером, ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Встрече губернатора с Владимиром Путиным предшествовал затяжной конфликт господина Балицкого с региональным избиркомом, который не обошелся без вмешательства председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

Подробнее о противостоянии Евгения Балицкого с избиркомом — в материале «Запорожский губернатор остался без выбора».

Степан Мельчаков