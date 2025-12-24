Путин встретился с губернатором Запорожской области Балицким

Накануне поздно вечером президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Евгений Балицкий в сентябре 2025 года

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Евгений Балицкий в сентябре 2025 года

Фото: пресс-служба президента РФ

«Были обсуждены текущие вопросы, связанные с развитием этого российского региона»,— сказал господин Песков.

В последние несколько месяцев господин Балицкий конфликтовал с запорожской избирательной комиссией. Сперва, по данным ЦИК, он рассчитывал провести в региональном парламенте поправку о роспуске регионального избиркома, а позднее попытался напрямую уволить его главу Галину Катющенко в связи с утратой доверия.

На защиту запорожского избиркома встал ЦИК и его председатель Элла Памфилова. Сперва заксобрание Запорожской области приняло закон о работе избирательных комиссий в формате, согласованном с Центризбиркомом, затем по иску прокуратуры суд отменил указ Евгения Балицкого об увольнении госпожи Катющенко. Еще до решения судебной инстанции законность действий губернатора оспорила лично госпожа Памфилова. Она заявила, что даже если бы претензии к главе регионального избиркома «имели под собой хоть какие-то основания», уволить ее имеет право только ЦИК.

Евгений Балицкий временно исполнял обязанности губернатора Запорожской области с 4 октября 2022 года. 23 сентября 2023 года депутаты местного заксобрания официально избрали его на должность. С 2012 по 2019 год господин Балицкий был депутатом Верховной рады Украины, состоял в Партии регионов и парламентской фракции «Оппозиционный блок».

Подробнее о противостоянии господина Балицкого с избиркомом — в материале «Запорожский губернатор остался без выбора».

