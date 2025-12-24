ISU рассмотрит вопрос допуска российских фигуристов в январе

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 13 января обсудит вопрос допуска российских фигуристов к мировым соревнованиям. Об этом «РИА Новости» рассказали несколько источников, знакомых с ситуацией.

Заседание совета пройдет в онлайн-формате. «Повестка на данный момент еще не сформирована официально, но кулуарно уже было сообщено, что вопрос допуска россиян на нем будет обсуждаться. Наиболее вероятно, что в приоритете будет допуск юниоров в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), однако взрослые спортсмены тоже "находятся в очереди"»,— приводит агентство слова источника. Отмечается, что в случае возвращения российских юниоров на международную арену, они смогут выступить на турнирах только в следующем сезоне, поскольку допуск к оставшимся состязаниям в 2026 году осложнен «логистическими проблемами».

11 декабря МОК рекомендовал спортивным федерациям разрешить российским и белорусским юниорам участвовать в индивидуальных и командных соревнованиям без каких-либо ограничений, то есть с национальной символикой. Ранее к юношеским турнирам были допущены волейболисты, всадники и фехтовальщики из этих стран.

Из-за начала спецоперации на Украине в 2025 году российские фигуристы были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ISU. В 2025 году организация допустила до олимпийского квалификационного турнира одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника. Спортсмены отобрались на Игры и подтвердили свое участие в них.

Таисия Орлова