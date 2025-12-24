В Татарстане разрешили эвтаназию бездомных животных в экстренных случаях

Госсовет Татарстана одобрил закон, который позволяет применять эвтаназию к бездомным животным в экстренных ситуациях. Документ принят в первом и третьем чтениях на 17-м заседании республиканского парламента.

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Законопроект представил заместитель председателя комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Назип Хазипов. Закон вводит понятие «экстраординарной ситуации» в области обращения с безнадзорными животными и наделяет Кабмин Татарстана полномочиями по установлению критериев такой ситуации.

Эвтаназия допускается в случаях: нападения на человека, немотивированной агрессии, наличия болезни, опасной для человека и животных, необходимости прекращения непереносимых физических страданий, а также при проведении мероприятий по разрешению экстраординарной ситуации. Аналогичные нормы действуют в 14 субъектах России.

«Это будет способствовать уменьшению нападений на людей. Это комплекс мероприятий, которые сегодня разрабатываются, в Госдуме четыре таких законопроекта. В целом они будут иметь существенный эффект», — заявил Назип Хазипов, отвечая на вопрос депутата о связи закона с трагедией в Васильево.

В ноябре в поселке Васильево безнадзорные собаки напали на 9-летнюю девочку. В декабре ребенок скончался в больнице.

