В Татарстане врачи борются за жизнь 9-летней девочки после нападения собак

Девятилетнюю девочку, проживающую в Зеленодольском районе Татарстана, доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу после нападения бездомных собак. Об этом сообщил глава района Михаил Афанасьев в своем Telegram-канале.

Нападение произошло в поселке Васильево. Михаил Афанасьев заявил, что муниципалитет окажет всю необходимую помощь пострадавшей.

В пресс-службе прокуратуры Татарстана сообщили, что после нападения животных было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 2. ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ход расследования находится на контроле Зеленодольской городской прокуратуры.

Это уже не первый случай нападения собак на жителей района. В январе 2025 года было возбуждено уголовное дело после того, как на 75-летнюю жительницу поселка Васильево напали собаки.

В феврале глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о нападении собак на двух школьников в Зеленодольске.

UPD: как сообщил «Ъ Волга-Урал» источник, девочке провели операцию, ее состояние стабилизировалось. Ребенку были нанесены множественные рвано-укушенные раны. Угрозы жизни нет.

