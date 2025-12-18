Девятилетняя девочка, на которую напала стая собак в Зеленодольском районе Татарстана, умерла. Об этом сообщил глава района Михаил Афанасьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Умерла девятилетняя девочка, на которую напали собаки в Зеленодольске

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Умерла девятилетняя девочка, на которую напали собаки в Зеленодольске

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Господин Афанасьев уточнил, что травмы девочки оказались несовместимы с жизнью.

«Мы разделяем боль родственников погибшей девочки и выражаем глубокие соболезнования. Вся необходимая помощь семье будет оказываться и в дальнейшем», — сообщил Михаил Афанасьев.

Нападение собак на ребенка произошло 28 ноября в поселке Васильево. Сообщалось, что девочка находится в очень тяжелом состоянии, ей провели операцию.

Было возбуждено уголовное дело, доклад по нему запросил глава СКР Александр Бастрыкин. В ходе расследования были задержаны директор и работник организации по отлову бездомных животных «Кот и Пес», а также депутат совета Айшинского сельского поселения, заключивший контракт с компанией.

Диана Соловьёва