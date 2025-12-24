В Ярославской области усиливают меры безопасности перед праздниками

В Ярославской области утвердили порядок действий в случае обнаружения подозрительных предметов в организациях и учреждениях, а на некоторых площадках уже ввели запрет на пронос посетителями жидкостей. О проводимых мероприятиях в целях обеспечения безопасности сообщают учреждения, правительство области и губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В рамках утвержденного порядка действий в организациях и учреждениях охранник или вахтер при попытке проноса в здание подозрительного предмета должен запретить человеку вход внутрь и провести проверку.

«Если выявлены признаки взрывного устройства, необходимо принять меры по недопущению посетителя на объект, блокировать внутреннюю дверь и активировать кнопку тревожной сигнализации. После этого следует провести осмотр территории, на которой находился посетитель с подозрительным предметом, в целях обнаружения оставленных им вещей, до прибытия спецслужб определить зону опасности и принять меры по недопущению приближения персонала и посетителей к подозрительному объекту»,— сообщили в правительстве области.

Сигнал «Тревога» должен подать и руководитель учреждения. Он же сообщает оперативным службам об опасной находке. Дальнейший порядок действий включает организацию и проведение эвакуации, участие в ликвидации происшествия и его последствий вместе с оперативными службами.

Вход с любыми жидкостями в таре с 20 декабря запрещен в КЗЦ «Миллениум», ярославском планетарии и Даниловском культурно-досуговом центре.

«В случае обнаружения любых емкостей с жидкостью сотрудниками учреждения вам будет предложено опустошить содержимое емкости либо выбросить ее. В противном случае в посещении мероприятия может быть отказано. Мы принимаем эти вынужденные меры для безопасности вас и ваших близких»,— поясняется в сообщениях.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что вопросы безопасности на массовых мероприятиях обсудили на заседании антитеррористической комиссии. К патрулированию общественных мест в праздничные дни привлекут полицию, Росгвардию, ЧОПы, представителей казачества, народных дружинников. Перед началом каждого мероприятия площадки обследуют кинологи с собаками, после чего в местах массового пребывания организуют контрольно-пропускной режим.

«Учитывая современные вызовы, в планирование массовых мероприятий включена защита от беспилотных летательных аппаратов»,— уточнил губернатор.

Алла Чижова