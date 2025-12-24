Замглавы управления ГСУ СКР наворовал вещдоков на 200 млн рублей

Басманный суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР Александру Избенко.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Александр Избенко

Решением суда ему назначено 10 лет колонии общего режима и штраф в 3 млн руб. Александра Избенко лишили права занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах на три года, звания полковника юстиции, медали ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.

Как установил суд, с января 2011-го по октябрь 2023 года он похищал вещдоки и изымал имущество у потерпевших, свидетелей, обвиняемых и организаций, фигурировавших в уголовных делах, которые он расследовал. Общая сумма похищенного превысила 200 млн руб.

Александр Избенко, среди прочего, расследовал крушение самолета Ту-134 летом 2011 года, гибель главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери в 2014 году, дело Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии №175. Он уволился из СКР осенью 2023 года, уехал на Донбасс, где был задержан.

