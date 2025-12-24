Следователь СКР Избенко 12 лет расхищал вещдоки
Расследовавший громкие уголовные дела сам осужден за растрату
Как стало известно “Ъ”, Басманный районный суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР Александру Избенко. Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 3, 4 ст. 160 (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в значительном, крупном и особо крупном размерах) УК РФ. В колонии фигурант проведет десять лет.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Коллегами Александра Избенко, а затем и судом было установлено, что с января 2011 по октябрь 2023 года он совершал хищение вещдоков и изъятого имущества, последовательно занимая должности следователя, старшего следователя, и. о. руководителя управления и заместителя руководителя управления ГСУ Следственного комитета РФ (СКР).
В частности, в ходе следственных действий у потерпевших, свидетелей, обвиняемых и организаций изымались деньги и ценности, которые после проведения осмотра помещались в рабочий кабинет Александра Избенко.
Вскрывая упаковки, он воровал и присваивал содержимое. Общая сумма похищенного превысила 200 млн руб.
Согласившись с позицией гособвинителя из Генпрокуратуры, суд признал Александра Избенко виновным в инкриминированных преступлениях. Ему назначили десять лет колонии общего режима и штраф в размере 3 млн руб. Он также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на государственной службе и в правоохранительных органах сроком на три года. Экс-следователь лишен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и звания полковника юстиции.
Как уже рассказывал “Ъ”, Александр Избенко возглавлял следственную группу, которая устанавливала причины крушения летом 2011 года самолета Ту-134 авиакомпании «Русэйр», совершавшего чартерный рейс Москва—Петрозаводск; вел дело о гибели в 2014 году главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери при столкновении в аэропорту Внуково бизнес-джета и снегоуборщика; расследовал трагедию над Синайским полуостровом, где террористами был взорван Airbus 321, а также массовый расстрел в казанской гимназии №175, который устроил в 2021 году бывший ученик образовательного учреждения Ильназ Галявиев.
Криминал в его действиях был выявлен во время инвентаризации находившихся в его производстве дел и вещественных доказательств по ним. Осенью 2023 года Александр Избенко уволился из комитета по собственному желанию, уехав в Донбасс, где его и задержали.