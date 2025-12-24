Следователь СКР Избенко 12 лет расхищал вещдоки

Как стало известно “Ъ”, Басманный районный суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР Александру Избенко. Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 3, 4 ст. 160 (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в значительном, крупном и особо крупном размерах) УК РФ. В колонии фигурант проведет десять лет.

Коллегами Александра Избенко, а затем и судом было установлено, что с января 2011 по октябрь 2023 года он совершал хищение вещдоков и изъятого имущества, последовательно занимая должности следователя, старшего следователя, и. о. руководителя управления и заместителя руководителя управления ГСУ Следственного комитета РФ (СКР).

В частности, в ходе следственных действий у потерпевших, свидетелей, обвиняемых и организаций изымались деньги и ценности, которые после проведения осмотра помещались в рабочий кабинет Александра Избенко.

Вскрывая упаковки, он воровал и присваивал содержимое. Общая сумма похищенного превысила 200 млн руб.

Согласившись с позицией гособвинителя из Генпрокуратуры, суд признал Александра Избенко виновным в инкриминированных преступлениях. Ему назначили десять лет колонии общего режима и штраф в размере 3 млн руб. Он также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на государственной службе и в правоохранительных органах сроком на три года. Экс-следователь лишен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и звания полковника юстиции.

Как уже рассказывал “Ъ”, Александр Избенко возглавлял следственную группу, которая устанавливала причины крушения летом 2011 года самолета Ту-134 авиакомпании «Русэйр», совершавшего чартерный рейс Москва—Петрозаводск; вел дело о гибели в 2014 году главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери при столкновении в аэропорту Внуково бизнес-джета и снегоуборщика; расследовал трагедию над Синайским полуостровом, где террористами был взорван Airbus 321, а также массовый расстрел в казанской гимназии №175, который устроил в 2021 году бывший ученик образовательного учреждения Ильназ Галявиев.

Криминал в его действиях был выявлен во время инвентаризации находившихся в его производстве дел и вещественных доказательств по ним. Осенью 2023 года Александр Избенко уволился из комитета по собственному желанию, уехав в Донбасс, где его и задержали.

Николай Сергеев