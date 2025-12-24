Макрон назвал запугиванием санкции США против пяти граждан Евросоюза

США пытаются запугать Европу с помощью санкций, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Так он прокомментировал решение США запретить въезд в страну бывшему еврокомиссару Тьерри Бретону и еще четырем европейским гражданам. По его мнению, меры направлены на подрыв цифрового суверенитета Евросоюза.

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

США ввели ограничения 23 декабря. Американские власти объяснили решение тем, что пять граждан Европы участвовали в цензуре американских платформ и спикеров. Тьерри Бретон — один из разработчиков Закона о цифровых услугах (Digital Markets Act), который вступил в силу в ЕС в марте 2024 года. Документ регулирует деятельность технологических гигантов и направлен на защиту конкуренции. По этому закону Еврокомиссия неоднократно штрафовала крупные корпорации.

«Правила, регулирующие цифровое пространство Евросоюза, не должны устанавливаться за пределами Европы,— написал господин Макрон в соцсети Х.— Вместе с Еврокомиссией и нашими европейскими партнерами мы продолжим защищать наш цифровой суверенитет».

Еврокомиссия запросила у властей США разъяснение по поводу санкций. «В случае необходимости мы оперативно и решительно отреагируем, чтобы защитить нашу регуляторную автономию от необоснованных мер»,— следует из заявления ЕК.