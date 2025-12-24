Госдеп рассказал, каким активистам запретили въезд за цензуру в отношении США
Госдеп США раскрыл имена пяти активистов, которым накануне запретили въезд в страну за попытки цензурировать американские платформы и спикеров. Все пятеро — граждане стран Европы, подробности о них привела в соцсети X замгоссекретаря США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс.
1 / 2
В черный список попали:
- Тьерри Бретон, один из главных разработчиков Закона о цифровых услугах (Digital Markets Act, DMA) — по данным Госдепа, в августе 2024 года он угрожал бизнесмену Илону Маску;
- глава британского НКО «Центр по противодействию цифровой ненависти» Имран Ахмед, который призывал заблокировать американских антипрививочников, включая Роберта Кеннеди-младшего, который сейчас занимает пост главы Минздрава США;
- глава британского «Глобального индекса дезинформации» Клэр Мелфорд;
- руководители немецких НКО Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефина Баллон.
DMA вступил в силу в Евросоюзе (ЕС) в марте 2024 года. Он стал самым масштабным в мире сводом правил, регулирующих деятельность технологических гигантов и направленных на защиту конкуренции. По этому закону Еврокомиссия регулярно штрафует крупные корпорации на многомиллиардные суммы. Apple требовала отменить DMA, пригрозив приостановить поставку в ЕС некоторых продуктов.