Госдеп рассказал, каким активистам запретили въезд за цензуру в отношении США

Госдеп США раскрыл имена пяти активистов, которым накануне запретили въезд в страну за попытки цензурировать американские платформы и спикеров. Все пятеро — граждане стран Европы, подробности о них привела в соцсети X замгоссекретаря США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс.

В черный список попали:

Тьерри Бретон, один из главных разработчиков Закона о цифровых услугах (Digital Markets Act, DMA) — по данным Госдепа, в августе 2024 года он угрожал бизнесмену Илону Маску;

глава британского НКО «Центр по противодействию цифровой ненависти» Имран Ахмед, который призывал заблокировать американских антипрививочников, включая Роберта Кеннеди-младшего, который сейчас занимает пост главы Минздрава США;

глава британского «Глобального индекса дезинформации» Клэр Мелфорд;

руководители немецких НКО Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефина Баллон.

DMA вступил в силу в Евросоюзе (ЕС) в марте 2024 года. Он стал самым масштабным в мире сводом правил, регулирующих деятельность технологических гигантов и направленных на защиту конкуренции. По этому закону Еврокомиссия регулярно штрафует крупные корпорации на многомиллиардные суммы. Apple требовала отменить DMA, пригрозив приостановить поставку в ЕС некоторых продуктов.