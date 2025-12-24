На новых станциях «коричневой» ветки метро успешно протестировали эскалаторы

На готовящихся к открытию станциях метро «Путиловская» и «Юго-Западная» успешно завершили динамические испытания эскалаторов, сообщает пресс-служба «Метростроя Северной столицы» 24 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Метростроя Северной столицы» Фото: Пресс-служба «Метростроя Северной столицы»

«Механизмы прошли тест в режиме реальной пассажирской нагрузки. Такая проверка позволит минимизировать риск остановок эскалаторов при эксплуатации»,— говорится в сообщении.

Согласно данным Смольного, техническое открытие первого участка новой коричневой ветки метро должно состояться до конца 2025 года. Предположительно, пассажиров пустят на станции «Путиловская» и «Юго-Западная» уже в январе.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что для пассажиров открыли первый участок скоростной трамвайной линии «Славянка», связавшей жилые кварталы поселка Шушары со станцией метро «Купчино».

Андрей Маркелов