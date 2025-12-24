Трамп подарил президенту Южной Кореи «ключ от Белого дома»

Президент США Дональд Трамп подарил президенту Республики Корея Ли Чжэ Мену символический золотой ключ от Белого дома. Об этом сообщил глава администрации президента Южной Кореи Кан Хун Сик в X. По его словам, подарок был передан южнокорейскому послу 16 декабря во время беседы с господином Трампом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jessica Koscielniak / Reuters Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Дизайн ключа был разработан Дональдом Трампом. Золотой ключ находится внутри деревянной шкатулки с изображением резиденции президента США. В разные годы их получали премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, экс-премьер Японии Асо Таро, президент Казахстана Касым-Жомарту Токаев, предприниматель и руководитель Tesla Илон Маск, а также футболист Криштиану Роналду.

В октябре 2025 года во время государственного визита в Южную Корею господин Трамп получил копию знаменитой золотой короны эпохи королевства Силла и высшую государственную награду страны — Большой орден Мугунхва, впервые присужденный американскому президенту.