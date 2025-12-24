В Кисловодске поступило уже третье анонимное сообщение о минировании

О третьем анонимном звонке о якобы заминированном объекте написал глава Кисловодска Евгений Моисеев. Как ранее писал «Ъ-Кавказ», утром 24 декабря злоумышленники трижды сообщили о минировании объектов в Кисловодске. Первое анонимное сообщение поступило около 9:00 и охватило четыре санатория — «Виктория», «Джинал», «МЧС» и «Долина Нарзанов», плюс здание городской прокуратуры. Глава города Евгений Моисеев подтвердил факт угрозы и направил на места все экстренные службы. Полицейские, кинологи и спасатели эвакуировали десятки постояльцев и сотрудников, проверили здания и прилегающие территории с помощью спецтехники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вскоре добавилось второе сообщение — о минировании еще одного санатория. Неизвестные повторили угрозу, но власти оперативно усилили проверки. К 10:30 на объектах работали 50 специалистов, включая взрывотехников МЧС Ставропольского края. Санатории, популярные среди туристов, частично опустели: из «Виктории» вывели 120 человек, из «Джинала» — 80. Прокуратура закрыла доступ в здание на 4 часа, прервав работу 15 сотрудников.

Третье сообщение пришло ближе к полудню и указало на отель «Венеция» в центре курорта. Теперь под проверкой оказались шесть объектов сразу. Евгений Моисеев заявил, что службы завершают обследование: собаки-кинологи обшарили подвалы и парковки, дроны осмотрели крыши. Никто не пострадал, взрывчатки не нашли. Правоохранители уже ведут поиск звонящих — звонки шли с подставных номеров через интернет-мессенджеры.

За год Кисловодск зафиксировал 12 подобных инцидентов, в основном зимой в пиковый сезон отдыха. Последний случай случился 9 декабря в санатории «Нарзан», где эвакуировали 200 человек. Эксперты связывают атаки с телефонным терроризмом: в 2025 году по России зарегистрировали свыше 5 тыс. ложных минирований, 70% из них — из-за рубежа. В Ставрополе ущерб от простоя санаториев оценили в 2,5 млн руб. за сутки. Местные власти ввели усиленный режим работы.

Станислав Маслаков