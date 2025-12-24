В Кисловодске аноним «заминировал» три санатория

24 декабря неизвестный сообщил о минировании трех санаториев в Кисловодске — на улицах Кирова, Пятигорской и проспекте Победы, сообщает пресс-служба городской администрации. Экстренные службы — МЧС, полиция и кинологи с собаками — прибыли на места в 8:58 и начали полную проверку зданий.

Санаторий имени С. М. Кирова на улице Кирова вмещает до 300 гостей, работает под управлением профсоюзов Ставропольского края и Федерации профсоюзов РФ. Он расположен в 500 метрах от Нарзанной галереи, принимает пациентов с заболеваниями сердца и дыхания. Санаторий «Нарзан» на Курортном бульваре (возле Пятигорской) насчитывает 268 мест в двух корпусах и VIP-пансионате «Дача космонавтов». Здесь лечат нервную систему и опорно-двигательный аппарат углекислыми ваннами и озонотерапией. Третий объект на проспекте Победы — санаторий «Целебный Нарзан» — предлагает бассейн, хаммам и бюветы, принимает детей с 5 лет бесплатно, загрузка в декабре превышает 90%.

Пресс-служба администрации Кисловодска распространила заявление мэра Евгения Моисеева: «Специалисты уже работают, проверка идёт полным ходом».

Это не первый случай: 2 февраля 2025 года ложная угроза минирования санатория и поликлиники эвакуировала 170 человек. В апреле 2024 года «заминировали» администрацию, школы и детсады — кинологи обследовали 20 объектов. 30 января 2025 года проверили шесть соцобъектов, аномалии не нашли. Ранее в Ессентуках 7 декабря не подтвердилась угроза лицею №6.

Кисловодск принимает до 2 млн туристов в год, санатории заполнены на 95% в высокий сезон. Проверка не нарушила работу бюветов и парка — Нарзанная галерея остается открытой. МЧС отработало 12 подобных вызовов в крае с ноября. Городской бюджет на безопасность вырос на 20% к 2025-му — 150 млн рублей.

Станислав Маслаков