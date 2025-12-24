Путин: среди членов Совета федерации есть девять участников СВО

Президент Владимир Путин поучаствовал в пленарном заседании Совета федерации. Глава государства поблагодарил верхнюю палату парламента за поддержку участников военной операции на Украине и их семей.

«В ваших рядах, сегодня об этом тоже было сказано, девять героев России, участники специальной военной операции»,— отметил президент.

Владимир Путин неоднократно говорил, что участники СВО должны стать «новой элитой» и основой будущей России. В 2024 году президент решил придать процессу вовлечения ветеранов в политику государственное значение, запустив кадровый конкурс «Время героев». По итогам выборов глав регионов в сентябре 2025-го участник первого потока Евгений Первышов стал губернатором Тамбовской области. Другая участница программы Мария Костюк возглавила Еврейскую автономную область.

