Ставропольская ФЭС-Агро планирует купить агропродукцию на 7,8 млрд рублей

Единственный участник ООО «ФЭС-Агро» Александр Михайлов принял решение об одобрении крупных сделок с ООО «Сингента» на общую сумму до 7,8 млрд руб. Соответствующее решение датировано 2 декабря 2025 года, следует из данных, опубликованных центром раскрытия корпоративной информации.

Первая сделка предусматривает заключение договора поставки на приобретение средств защиты растений и семян полевых и овощных культур в рамках сезона 2025-2026 годов. Максимальная стоимость контракта составляет 7,8 млрд руб. включая НДС.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ФЭС-Агро» зарегистрировано в Ставрополе в 2012 году. Основной вид деятельности — торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами. Учредитель общества — Александр Михайлов. Выручка предприятия за 2024 год составила 13,5 млрд руб., прибыль — 396,6 млн руб. Уставный капитал — 70 млн руб.

Вторая сделка касается приложения к основному договору поставки, согласно которому компания планирует закупить у «Сингенты» средства защиты растений на сумму до 6 млрд руб. с НДС в 2025-2026 годах.

Указанные суммы носят условный характер и отражают намерения сторон, а не твердые обязательства. Исполнение договоров будет происходить поэтапно через соответствующие приложения с осуществлением оплат и отгрузок.

Единоличному исполнительному органу «ФЭС-Агро» поручено определять содержание окончательных версий приложений, подписывать документы от имени общества, а также вносить изменения в договоры и подписывать сопутствующую документацию.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что ООО «ФЭС-Агро» из Ставрополя заключило со своим поставщиком ООО «Лидеа Рус» группу спецификаций на закупку семян полевых культур общей суммой 1 млрд руб.

Тат Гаспарян