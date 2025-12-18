Армия выходит на длинную дистанцию

На расширенной коллегии Минобороны 17 декабря его глава Андрей Белоусов обозначил ключевые ориентиры военного ведомства на ближайшие годы. Поставив задачи на 2026 год, министр изложил параметры более долгосрочного планирования с учетом хода специальной военной операции и развития военно-политической ситуации вокруг России. Среди конкретных приоритетов были названы развитие беспилотных систем, совершенствование управления войсками, усиление противовоздушной обороны и концентрация ресурсов на наиболее востребованных направлениях.

Оценивая текущую ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО), Андрей Белоусов сообщил, что наши военные сохраняют стратегическую инициативу, наращивают темпы наступления и в целом ведут эффективную работу «по снижению боевого потенциала ВСУ». Особо он отметил эффективность российской противовоздушной обороны (ПВО) при отражении атак дальних беспилотников.

Планы дальнейшего развития вооруженных сил РФ министр напрямую увязал с действиями Запада: ускоренной военной подготовкой НАТО, ростом оборонных расходов альянса и модернизацией его систем ПВО и противоракетной обороны. В этих условиях краткосрочное планирование теряет эффективность, а армии требуется способность вести боевые действия на «длинной дистанции», подчеркнул господин Белоусов.

Важной темой доклада стали беспилотные системы, которые, по оценке министра, наносят противнику наибольший урон, при этом Россия сохраняет количественное превосходство в тактических БПЛА. Формирование отдельного рода войск беспилотных систем планируется завершить в 2026 году.

Напомним, первоначально это предполагалось сделать к лету 2025-го, а затем к ноябрю того же года. В качестве модели для дальнейшего развития беспилотных подразделений глава военного ведомства назвал центр «Рубикон», который уже выполняет функции интегратора подготовки, тактики и применения дронов. Ожидается, что в рамках подобной системы пройдет подготовку значительное число военнослужащих, прежде чем беспилотные подразделения смогут функционировать в полном объеме как самостоятельные войсковые части.

Говоря о конкретных задачах военного строительства, Андрей Белоусов подтвердил планы развернуть к сентябрю 2026 года систему «Свод» — единое защищенное цифровое пространство управления войсками. Проект призван унифицировать каналы связи и управления, при этом его внедрение будет поэтапным. А из уже сделанного в уходящем году были упомянуты постановка на боевое дежурство первого полка с системой С-500 «Прометей» (разработка концерна ВКО «Алмаз-Антей») и ввод в строй нового атомного подводного крейсера стратегического назначения класса «Борей-А» «Князь Пожарский», вооруженного межконтинентальными ракетами «Булава». Эти элементы, подчеркнул министр, по-прежнему рассматриваются как основа системы стратегического сдерживания.

В завершение выступления господин Белоусов сообщил, что военные расходы в 2025 году составят 7,3% ВВП (исходя из прогноза Минфина, это около 15 трлн руб.), а доля расходов, не связанных с боевыми действиями, сократилась с 2,7% ВВП в 2024 году до 2,2% в 2025-м.

То есть затраты на СВО в 2025 году (5,1% ВВП) превысят 11 трлн руб.

Отметим, что объемы бюджетных средств, потраченных непосредственно на СВО, были обнародованы впервые. Ранее раскрывались лишь общие показатели по статье «Национальная оборона», включающей как текущие траты, так и расходы на разработку вооружений и инфраструктуру. На 2025 год по этой статье выделено 13,5 трлн руб.— таким образом, прямые расходы на ведение СВО составят более 80% от указанной суммы.

Дмитрий Сотак