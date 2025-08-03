Запорожская сеча

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обратилась в Генпрокуратуру из-за задержки зарплат сотрудникам избиркома Запорожской области и попыток выселить его из занимаемого помещения. Об этом сообщила 2 августа председатель комиссии Элла Памфилова, обвинив руководство региона в действиях, направленных «фактически на разрушение избирательной системы области». Запорожский губернатор Евгений Балицкий объясняет сложившуюся ситуацию «бездействием» самого избиркома, отказавшегося сокращать свой штат по решению областных властей и тем самым допустившего «нерациональное использование бюджетных средств».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Конфликт вышел в публичную плоскость после того, как Евгений Балицкий в своем Telegram-канале 1 августа выразил обеспокоенность тем, что сотрудники облизбиркома уже долгое время не получают заплату. По его утверждению, это результат «бездействия» самого избиркома. В конце прошлого года при формировании бюджета области была утверждена численность штата комиссии в составе 25 человек, соответственно этой численности был установлен и зарплатный фонд, пояснил губернатор. Но по сей день сокращения штата так и не произошло, что, по мнению господина Балицкого, стало прямым нарушением закона о бюджете и «повлекло за собой нерациональное использование бюджетных средств».

В результате зарплатный фонд был полностью исчерпан. Сейчас региональные власти совместно с федеральными органами «изыскивают механизмы выплаты задолженности», сообщил глава области.

2 августа Элла Памфилова разместила в Telegram-канале ЦИКа ответный пост, в котором возмутилась попытками переложить ответственность за происходящее на избирком и заявила, что ситуацию с невыплатой зарплат «искусственно создал» сам Евгений Балицкий. Она напомнила, что у руководителя региона нет права устанавливать численность сотрудников избирательных комиссий, так как они не входят в состав органов исполнительной власти. Вместе с тем губернатор обязан осуществлять их софинансирование на основании утвержденной штатной численности согласно федеральному закону.

Штатное расписание запорожского облизбиркома, по данным ЦИКа, было согласовано и с региональными властями, и с Минфином РФ, и сейчас область получает федеральное софинансирование на 56 штатных единиц. Госпожа Памфилова также выразила недоумение в связи с требованием губернатора в десятидневный срок освободить помещение комиссии без предоставления альтернативы. По ее словам, все материалы по ситуации направлены в Генпрокуратуру и «другие федеральные органы власти» для восстановления законности и стабильной работы избиркома.

По сведениям “Ъ”, зарплату сотрудникам запорожского облизбиркома задерживают в течение двух месяцев.

Ситуация уже была предметом изучения в управлении президента РФ по внутренней политике, и там в итоге поддержали позицию ЦИКа. Предполагалось, что конфликт будет урегулирован без выноса на публичное обсуждение, но глава региона «не сдержался». Он и ранее выступал с тезисом о том, что постоянно действующие избиркомы не нужны, апеллируя при этом к опыту Украины (где комиссии создаются только на период выборов). В июньском интервью ТАСС Евгений Балицкий анонсировал амбициозную идею «показать всей России», что чиновничий аппарат региона может быть сильно сокращен без ущерба для дела. А 1 августа еще раз повторил в своем Telegram-канале, что считает «нецелесообразным» штат избиркома «из 85 человек, который привлекается к работе один раз в два-четыре года», и заверил, что решение о сокращении численности сотрудников комиссии «полностью соответствует законодательству».

Председатель избиркома Запорожской области Галина Катющенко сказала “Ъ”, что происходящее не комментирует. “Ъ” также обратился с запросом в пресс-службу губернатора Балицкого, но на момент публикации ответа не получил.

Конфликты между руководством ЦИКа и главами регионов случались и раньше, однако до обращения в Генпрокуратуру с жалобой на губернатора дело дошло впервые.

Как правило, проблемы решались на аппаратном уровне, хотя иногда эти споры тоже становились публичными. Например, в 2016 году после многочисленных претензий ЦИКа к организации выборов в Санкт-Петербурге заявление об уходе написал председатель горизбиркома Алексей Пучнин. После возбуждения уголовного дела о фальсификации итогов думских выборов-2016 на двух участках в Приднестровье в отставку ушел глава воронежского облизбиркома Владимир Селянин (к этому региону были приписаны приднестровские избиратели). А в 2018 году свой пост досрочно покинул председатель избиркома Севастополя Александр Пастухов, чью работу на выборах ЦИК счел неудовлетворительной.

Примечательно, однако, что на этот раз, в отличие от вышеописанных случаев, ЦИК полностью солидарен с руководством облизбиркома. А вот усилия Евгения Балицкого, уверена Элла Памфилова, «фактически направлены на разрушение избирательной системы области».

Анастасия Корня