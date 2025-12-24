Директора стройфирмы Барнаула будут судить за неуплату НДС на 28 млн рублей

В Барнауле (Алтайский край) состоится суд над директором строительной компании, которому вменяется уклонение от уплаты налогов в крупном размере (ч.1 ст.199 УК РФ). Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

По информации краевой прокуратуры, в период с июля 2022-го по март 2024 года предприниматель вносил ложные сведения в налоговые декларации о финансовых операциях с 18 контрагентами. Таким образом, считает следствие, он уклонился от уплаты НДС на сумму более 28 млн руб.

В обеспечительных целях на недвижимость коммерсанта стоимостью 45 млн руб. наложен арест.

Илья Николаев