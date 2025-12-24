Дело предпринимателя Дмитрия Картушина передали из Москвы в Нижний Новгород

Уголовное дело предпринимателя Дмитрия Картушина, обвиняемого в мошенничестве, передали из Москвы в Нижний Новгород. Как сообщает «Ъ», расследование касается обстоятельств исполнения старого госконтракта с Фондом социального страхования России (ФСС). Следствие полагает, что при выполнении этого контракта было похищено около 80 млн руб.

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Генеральный директор ООО «Гео-Гид» Дмитрий Картушин

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2014 году ФСС нанял компанию Дмитрия Картушина «Гео-Гид» для проведения аудита ведомственных объектов недвижимости. Общая стоимость контракта составила 220 млн руб.

Позже у ФСС возникли претензии к «Гео-Гиду» и требования переделать часть работ. В итоге сделанный компанией Дмитрия Картушина аудит ФСС принял и оплатил в полном объеме.

В 2016 году Счетная палата РФ заявила, что ФСС должен был не нанимать частного подрядчика для проведения аудита, а самостоятельно обследовать свои объекты недвижимости.

Арестовали Дмитрия Картушина в октябре 2025 года в Москве.

