Дело предпринимателя вернули на малую родину

Московский суд передал уголовное дело предпринимателя и юриста в сфере недвижимости Дмитрия Картушина по подсудности в Нижний Новгород. Об этом просили адвокаты фигуранта. Его обвиняют в мошенничестве при исполнении контракта с Фондом социального страхования (ФСС) на аудит зданий в более чем 80 регионах РФ на сумму 220 млн руб. Похищено, по версии следствия, было порядка 80 млн руб., а затем часть средств легализована. Адвокаты считают, что господина Картушина оговорили бывшие коллеги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Картушин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Дмитрий Картушин

Мещанский райсуд столицы передал уголовное дело бывшего директора ООО «Гео-Гид» 46-летнего Дмитрия Картушина по подсудности в суд Нижнего Новгорода. Об этом ходатайствовали адвокаты фигуранта Александр Столповский и Максим Гончарик. Они заявили, что основания для рассмотрения дела московским судом нет, так как местом окончания предполагаемых преступлений их подзащитного следствие считает Нижний Новгород.

Предпринимателю вменяют в вину особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализацию денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По данным “Ъ”, уголовное дело было возбуждено летом 2024 года следователями МВД в Москве. Сначала господин Картушин проходил по делу свидетелем, а расследовалось оно в отношении неустановленных лиц. В октябре 2024 года господина Картушина задержали в качестве подозреваемого, затем ему предъявили обвинение, и по решению Таганского райсуда Москвы он был помещен под стражу.

По версии следствия, в 2014 году господин Картушин в качестве директора ООО «Гео-Гид» заключил с ФСС контракт на сумму 220 млн руб. на проведение технико-экономического аудита зданий, строений, сооружений, помещений и объектов незавершенного строительства, закрепленных за органами фонда на праве оперативного управления. Речь шла о тысяче объектов недвижимости фонда в 85 регионах России.

Сумма контрактов, однако, по версии следствия, была завышена, а часть средств — похищена. Ущерб, по материалам дела, составил порядка 80 млн руб.

Датой окончания преступления следствие считает 25 декабря 2015 года. Таким образом, десятилетний срок давности по эпизоду с мошенничеством закончится вскоре после первого заседания по уголовному делу в Мещанском райсуде.

Позже в деле появился еще один эпизод, касающийся легализации похищенных средств. По версии следствия, господин Картушин в период с 15 января 2015 года по 29 декабря 2016 года перевел средства ООО «Гео-Гид» на подконтрольные ему счета ООО «Вершина». Обслуживал перевод нижегородский банк «Ассоциация».

В ходе судебного заседания решался вопрос о продлении подсудимому срока содержания под стражей на время судебного следствия, о котором суд просил гособвинитель.

Адвокаты возражали против этого, заявив, что следствие по делу окончено, а их клиент не намерен скрываться. Также они напомнили, что заканчивается срок давности по эпизоду с мошенничеством, а Таганский суд ранее избрал их подзащитному меру пресечения именно по этому эпизоду. Учитывая эти доводы, дальнейшее содержание господина Картушина в СИЗО адвокаты считают незаконным.

Судья Ирина Горбулина не согласилась с защитниками и удовлетворила ходатайство прокурора.

У адвоката господина Картушина Александра Столповского своя версия события. Он заявил “Ъ”, что уголовное преследование его клиента стало результатом оговора со стороны его бывших подчиненных и коллег.

Так, по словам защитника, бывшие сотрудники ООО «Гео-Гид» создали юрлицо, занимающееся аналогичной деятельностью, куда они уводили клиентов господина Картушина. На их действия было подано заявление в правоохранительные органы, однако к ответственности они привлечены не были. В дальнейшем, желая отомстить, бывшие сотрудники подали множественные заявления в следственные органы Нижнего Новгорода, пытаясь добиться возбуждения уголовного дела в отношении господина Картушина. Ни одному из них, однако, не был дан ход в связи с «отсутствием состава преступления». Тем не менее одно из заявлений все же было принято в Москве.

Дмитрий Картушин известен как учредитель компании «Гео-Гид», которая занималась вопросами землеустройства, проведения кадастровых работ и регистрацией земельных участков и объектов недвижимости. Кроме того, он помогал известным нижегородским бизнесменам в решении вопросов с землей и объектами недвижимости. В 2016 году на предпринимателя было совершено покушение: двое мужчин с ножами напали на него в тамбуре офиса на улице Пискунова. Директор «Гео-Гида» сумел отбиться от нападавших портфелем, но получил ножевые ранения.

Это преступление частично было раскрыто следователями СКР спустя несколько лет. В 2023 году в Нижнем Новгороде за попытку заказного убийства осудили четверых бывших работников московского ЧОПа «Правопорядок Ъ», которые участвовали в слежке за Дмитрием Картушиным и вооруженном нападении на него.

Частных охранников как исполнителей осудили на сроки в 12 и 13 лет заключения, однако заказчик несостоявшегося убийства следствием установлен не был, как и мотив самого преступления. Сейчас в деле появился еще один эпизод с покушением на другого предпринимателя в Москве и еще один фигурант.

Ефим Брянцев